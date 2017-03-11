По предложениям рязанцев

Региональная программа поддержки местных инициатив стартовала в начале 2017 года

На ее реализацию выделено 10 млн. рублей. В программу включено 30 проектов, предложенных и разработанных жителями муниципальных образований Рязанской области.

В поселке Ермишь завершаются работы по восстановлению и благоустройству «Сквера поколений» на пл. Ленина. С инициативой обновить существующую зеленую зону выступили жители рабочего поселка, они активно участвовали в проведении работ. Объем финансирования составил 564500 рублей. Весной в сквере планируется высадить саженцы и многолетние цветы, установить песочницу. В 2018 году ассигнования на программу поддержки местных инициатив планируется увеличить до 100 млн. рублей, за счет этих средств будет поддержано не менее 90 проектов. По словам губернатора области Николая Любимова, программа имеет важное общественное значение. «Люди говорят, что это помогает благо­устроить территории, решать животрепещущие проблемы. Главное, что инициативы выдвигают сами люди и активно участвуют в работе по их воплощению в жизнь», – подчеркнул глава региона.