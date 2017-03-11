4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник, ставший неотъемлемой частью истории новой России, является ярким символом беззаветной преданности Отечеству. Он напоминает о героических страницах великого прошлого нашего государства, когда благодаря единению всех народов и сословий была одержана победа над иноземными захватчиками и положен конец внутренним раздорам.

Сегодня верность многовековым традициям патриотизма, чувство ответственности за судьбу Отечества остаются объединяющей силой, которая укрепляет его мощь и величие.

Вместе со всей страной жители Рязанской области вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие России. В регионе сохраняются хорошие темпы промышленного и сельскохозяйственного производства, растет инвестиционная привлекательность, происходят позитивные изменения в социальной сфере.

Уверен, что и в дальнейшем сообща мы продолжим активную работу на благо родного края и всей России!

Желаю всем здоровья, благополучия мира, добра, успехов в реализации намеченных планов!

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов

Дорогие рязанцы!

От имени депутатов Рязанской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября мы вспоминаем события 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержали победу и освободили Москву от польских захватчиков.

Судьба неоднократно испытывала нашу страну, но мы доказали: наша сила в единстве! Уверен, только все вместе, сообща, мы добьемся успехов во всех начинаниях на благо нашей великой страны, нашего родного края, нашего любимого города!

От всего сердца желаю здоровья, удачи, мира и благополучия вам и вашим близким!

В.В. Фролов,

глава муниципального образования,

председатель Рязанской городской Думы

Уважаемые рязанцы! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник – дань уважения историческому прошлому, памяти национальных героев, традиционным ценностям. События 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов, стали началом выхода страны из периода междоусобиц и становления сильного независимого государства. Сплоченность, взаимопомощь, согласие, любовь к Отечеству – основа духовного единения многонационального российского народа, которое на протяжении веков помогало нам преодолевать испытания, одерживать победы и идти вперед.

Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины, благополучие родного края напрямую зависит от каждого из нас, от добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции. Убежден, что вместе, сообща мы создадим все необходимые условия для динамичного развития и процветания России.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов и достижений во всех начинаниях! Счастья, добра и мира!

А.В. Фомин,

председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения

партии «Единая Россия»