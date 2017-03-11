лизинг
12:20 МСК
Пятница
03 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 ноября 2017 года
108

Без смуты в сердце

00:01 / Праздник
Без смуты в сердце
Фото: РИА «Новости» .

Один из самых молодых российских праздников появился в 2004 году – соответствующий закон о придании ему государственного статуса приняла Госдума. 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, выступив под одним знаменем – патриотов своего Отечества. Предвестием окончания Смутного времени, которое длилось на Руси в XVII веке около 30 лет, стало первое народное ополчение. Его возглавил в 1611 году рязанский воевода Прокопий Ляпунов, уроженец села Исады Спасского района. В этом селе ему будет установлен памятник. Воодушевила русский народ на подвиги не только высокая цель – сбросить ярмо чужой власти со своей шеи, но и святая миссия – спасти православие, не дать чуждым религиозным веяниям разрушить национальные основы жизни. Чудотворная икона Божией Матери, присланная ополченцам из Казани, сделала их непобедимыми. И теперь 4 ноября отмечается еще и как день прославления чудотворного образа Богородицы. Так что все в этот день сходится – и вера, и духовность, и патриотизм, понимание, что у нас одна общая земля, а на другой никто не даст нам счастья.

Вокруг праздника продолжают идти споры: возможно ли единство сейчас, при каких условиях оно достижимо и кто эти условия должен создавать. Будут об этом 4 ноября спорить разные люди – и те, кто своим делом, образом жизни сплачивает вокруг себя других, свои коллективы, и те, кто сеет вокруг раздрай, сплетни, зависть и злобу. Вносит смуту. Так что вопрос о единстве вечен. Нам есть над чем работать. До тех пор, пока в собственном сердце мы не обретем спокойствие и не откажемся от конфликтов внутри себя.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 192 (5479) от 03 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
С молодежным задором
На 18-м традиционном слете студенческих отрядов подвели итоги работы в третьем трудовом семестре
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
С молодежным задором
На 18-м традиционном слете студенческих отрядов подвели итоги работы в третьем трудовом семестре
Вячеслав Астафьев
Из официальных источников
Эффективно организовать работу
Губернатор поручил перевести министерство в другое здание
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
По предложениям рязанцев
Региональная программа поддержки местных инициатив стартовала в начале 2017 года
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Молодежь как образ будущего
На заседании областной комиссии по вопросам высшего образования, которое провела заместитель председателя правительства Лариса Крохалева, говорили о связи образования и жизни
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Славы предков достойны
Торжественные проводы в армию пройдут с трех ратных полей России
Вячеслав Астафьев
Общество
Неделя глазами экспертов
Люди дела
Из столицы – на свежий воздух
Артем Поликарпов переехал из Москвы в Коростово. И не жалеет
Михаил Скрипников
Читатель - газета
В Салтыках о Макарове помнят
А в местной школе знают о нем больше, чем где-либо
Валентина Севостьянова
Читатель - газета
Лифт работает. Плати
Читатель - газета
Отпуск должен быть использован
Читатель - газета
Выбрать нужную тактику
Актуально
В регионах могут появиться уполномоченные по правам потребителей
Роспотребнадзор рекомендовал местным властям повышать правовую грамотность россиян
Актуально
Более половины россиян запасаются вареньем и соленьями на зиму
Чаще всего заготовки делают из экономии, а также чтобы питаться вкусными и полезными продуктами
Стиль жизни
Кукольных дел мастер
Рязанка Лариса Волчкова создает уникальные игрушки
Ольга Драган
Люди. Годы. Жизнь
Последний спутник комдива
В последнем бою В.И. Чапаева сопровождал телеграфист Тимофей Зуйков
Мир увлечений
…И щепотка волшебства
Татьяна Русакова соединяет два хобби – кулинарию и фотографию
Татьяна Клемешева
Спорт
Золотая пятерка
Рязанские боксеры завоевали медали на турнире по боксу в Тамбове
Вячеслав Астафьев
Спорт
Стимул здоровья и красоты
Как сельские школьники готовятся к труду и обороне
Спорт
Лед в НХЛ не знает каникул
Предисловие к очередному сезону Ночной хоккейной лиги
Вячеслав Чирков
Общество
Детям – творчество, взрослым – фестиваль
Областные библиотеки ждут гостей на «Ночи искусств»
Татьяна Клемешева
Общество
Марафон длиною в жизнь
Во второй раз в Рязани празднуют Осенины – старинный русский праздник, завершающий осенние работы годового цикла
Наши новости
Без году век гудит рабочий улей
99 лет исполнилось Государственному Рязанскому приборному заводу
Михаил Скрипников
Наши новости
Стираем границы
Как в Рязани реализуют программу инклюзивного воспитания
Языковой портал
Казнить нельзя помиловать
Точка на карте
Земное притяжение
Людмила Иванова
Фотоувеличение
Три мастера
На снимке фотограф Сергей Новиков, парикмахер Виктор Шарапов и фотохудожник Анатолий Осипенков. Отпечатку этому лет тридцать пять, а может, и больше. Впрочем, в начале восьмидесятых годов ни Сергей, ни Анатолий себя фотохудожниками ...
Димитрий Соколов
Культура
«Фотодом» имени Е. Каширина представляет
Выставку А. Шамандрина «Абхазские зарисовки»
Память
В соколиную высь
Занятия в историко-патриотическом клубе «Белый кречет» помогают подросткам взрослеть
Фотовзгляд
В прохладном воздухе витала острая горчинка...
Вернисаж
Путь к себе. Раиса Лысенина
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы