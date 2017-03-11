Без смуты в сердце

Один из самых молодых российских праздников появился в 2004 году – соответствующий закон о придании ему государственного статуса приняла Госдума. 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, выступив под одним знаменем – патриотов своего Отечества. Предвестием окончания Смутного времени, которое длилось на Руси в XVII веке около 30 лет, стало первое народное ополчение. Его возглавил в 1611 году рязанский воевода Прокопий Ляпунов, уроженец села Исады Спасского района. В этом селе ему будет установлен памятник. Воодушевила русский народ на подвиги не только высокая цель – сбросить ярмо чужой власти со своей шеи, но и святая миссия – спасти православие, не дать чуждым религиозным веяниям разрушить национальные основы жизни. Чудотворная икона Божией Матери, присланная ополченцам из Казани, сделала их непобедимыми. И теперь 4 ноября отмечается еще и как день прославления чудотворного образа Богородицы. Так что все в этот день сходится – и вера, и духовность, и патриотизм, понимание, что у нас одна общая земля, а на другой никто не даст нам счастья.

Вокруг праздника продолжают идти споры: возможно ли единство сейчас, при каких условиях оно достижимо и кто эти условия должен создавать. Будут об этом 4 ноября спорить разные люди – и те, кто своим делом, образом жизни сплачивает вокруг себя других, свои коллективы, и те, кто сеет вокруг раздрай, сплетни, зависть и злобу. Вносит смуту. Так что вопрос о единстве вечен. Нам есть над чем работать. До тех пор, пока в собственном сердце мы не обретем спокойствие и не откажемся от конфликтов внутри себя.