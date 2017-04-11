В Рязани завершился областной этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

Вчера, 2 ноября, в Рязанском институте развития образования прошел очный тур областного этапа Всероссийского конкурса молодых педагогических работников «Педагогический дебют». В нем приняли участие 11 руководителей, педагогов школ и детских садов региона.

Как сообщает сайт регионального министерства образования, конкурсанты рассказали о своем опыте работы, защитили образовательный проект на тему «Год гражданской активности» и публично выступили на актуальные темы в сфере образования.

В подведении итогов приняли участие министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина и ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

По итогам областного этапа победителем в номинации «Молодые учителя» стала учитель начальных классов Искровской школы Рязанского района Ирина Нечаева. Лауреатом II степени признана учитель начальных классов гимназии №5 города Рязани Анастасия Андрюкина, а лауреатом III степени – учитель русского языка и литературы рязанского лицея №4 Анастасия Шамонова.

В номинации «Молодые управленцы» победила директор Малостуденецкой школы Сасовского района Юлия Василихина.