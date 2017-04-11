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В УФСИН России по Рязанской области говорили об исправлении осужденных и предупреждении совершения ими новых преступлений

10:25 / Общество

Представители силовых структур региона, Общественной наблюдательной комиссии, Общественного совета, органов образования и социальной защиты, уполномоченные по правам человека и правам ребенка, священнослужители Русской православной церкви приняли участие в «круглом столе», организованном ФСИН России. В режиме видеоконференции с Москвой и территориальными органами они обсудили тему исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Первый заместитель начальника управления социальной, воспитательной и психологической работы ФСИН России Сергей Филимонов сообщил, что за последние 20 лет число заключенных в стране сократилось на 38 процентов. В России на 10 процентов сократился и уровень преступности. В настоящее время в исправительных колониях находится 501 тысяча осужденных, в воспитательных колониях – 1,4 тысячи несовершеннолетних и 105,6 тысячи человек находится под стражей. Постепенно снижается и уровень рецидивной преступности.

Особое внимание руководство ФСИН уделило вопросам воспитательной работы со спецконтингентом, развития производства, медицинского обеспечения и взаимодействия с органами государственной власти, религиозными конфессиями и общественными организациями, которое имеет важное значение в подготовке оступившихся людей к освобождению и в их дальнейшей ресоциализации.

После видеоконференции гости обменялись мнениями и предложениями в рамках дальнейшего сотрудничества. Начальник рязанского Управления полковник внутренней службы Валерий Семенов подвел итоги встречи на местном уровне и подчеркнул, что в ближайшее время по итогам совещания будут выработаны конкретные решения и рекомендации по их реализации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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