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Рязанским школьникам и студентам рассказывают о будущей пенсии

10:30 / Общество

На базе центральной городской библиотекой имени С.А. Есенина специалисты Пенсионного фонда РФ провели в течение осени несколько лекций для учащихся школ и студентов ссузов (Рязанского железнодорожного колледжа, школы №16, Рязанского колледжа электроники).

Лекции работников пенсионной сферы посвящены тому, что все граждане с первых дней трудовой деятельности начинают формировать свою будущую пенсию, влиять на ее размер за счет таких факторов, как продолжительность стажа, сам факт официального трудоустройства и, главное, заработок, получаемый официально, без использования «серых» схем.

Сотрудники библиотеки подготовили для слушателей лекций экскурс в историю пенсионного обеспечения, оформили выставку книг и буклетов «Всё о пенсии». Всего такие лекции посетили более 100 учащихся. Следующее занятие запланировано на 15 ноября. В них примут участие для ученики школы №13 города Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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