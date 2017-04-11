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За прошедшие сутки в Рязанской области в результате ДТП пострадали два человека

10:46 / Происшествия

По информации сайта УМВД России по области, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

В области произошло 43 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Выявлено 6822 нарушения правил дорожного движения, задержаны 5 водителей в состоянии опьянения.

Так, 2 ноября в 09.15 в Рязани на улице Молодцова 27-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Космонавтов, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 20-летний юноша с различными переломами госпитализирован в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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