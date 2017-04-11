В Рязанской области в предстоящие выходные будут выявлять нетрезвых водителей

Об этом информирует сайт УМВД России по области. Впереди праздничные выходные дни. Для многих людей праздники ассоциируются с употреблением спиртных напитков. Немало нетрезвых автолюбителей садятся за руль Предупреждение подобных правонарушений – одно из основных направлений работы инспекторов ГИБДД. Но, не смотря на предпринимаемые меры и предусмотренное наказание за данное нарушение, водители продолжают управлять транспортными средствами в состоянии опьянения, подвергая тем самым свою жизнь и жизнь окружающих опасности.