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В Рязанской области в предстоящие выходные будут выявлять нетрезвых водителей

10:51 / Общество

Об этом информирует сайт УМВД России по области. Впереди праздничные выходные дни. Для многих людей праздники ассоциируются с употреблением спиртных напитков. Немало нетрезвых автолюбителей садятся за руль Предупреждение подобных правонарушений – одно из основных направлений работы инспекторов ГИБДД. Но, не смотря на предпринимаемые меры и предусмотренное наказание за данное нарушение, водители продолжают управлять транспортными средствами в состоянии опьянения, подвергая тем самым свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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