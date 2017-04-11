В Рязанском медуниверситете проходят стажировку иностранные студенты

Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова продолжает активно сотрудничать со своим партнером в области академической мобильности студентов, Национальным союзом студентов медицины (IFMSA). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, в октябре гостями рязанского вуза стали пять иностранных студентов, прибывших в университет на практику из Италии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Стажировки проходили на кафедре госпитальной хирургии в городской клинической больнице скорой медицинской помощи, на кафедре акушерства и гинекологии в больнице № 10, на кафедре сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии в кардиодиспансере и на кафедре неврологии и нейрохирургии в областной клинической больнице.

Сейчас в вузе находятся восемь студентов из Казахстана, прибывших в университет на семестровое обучение в рамках договора о сотрудничестве с Карагандинским государственным медицинским университетом.