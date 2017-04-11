лизинг
01:29 МСК
Суббота
04 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
78

В Рязанском медуниверситете проходят стажировку иностранные студенты

10:53 / Общество

Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова продолжает активно сотрудничать со своим партнером в области академической мобильности студентов, Национальным союзом студентов медицины (IFMSA). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, в октябре гостями рязанского вуза стали пять иностранных студентов, прибывших в университет на практику из Италии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Стажировки проходили на кафедре госпитальной хирургии в городской клинической больнице скорой медицинской помощи, на кафедре акушерства и гинекологии в больнице № 10, на кафедре сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии в кардиодиспансере и на кафедре неврологии и нейрохирургии в областной клинической больнице.

Сейчас в вузе находятся восемь студентов из Казахстана, прибывших в университет на семестровое обучение в рамках договора о сотрудничестве с Карагандинским государственным медицинским университетом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области в предстоящие выходные будут выявлять нетрезвых водителей

В Рязани вновь обнаружили «резиновую» квартиру

За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 29 преступлений

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Стали известны подробности трагического ДТП, произошедшего сегодня в Рязанской области
18:01
Рязанские студенты побывали на премьере фильма, снятого газетой «Рязанские ведомости»
17:58
Фотохудожник Ашот Григорян открыл в Рязани персональную выставку
17:56
Рязанцам расскажут все об имущественном налоге
17:56
Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с рязанскими зоозащитниками
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы