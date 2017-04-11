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В Рязанской области полицейские задержали девушку, причастную к распространению наркотиков

10:56 / Общество

Сотрудники полиции пресекли в городе Касимове деятельность местной жительницы, подозреваемой в организации «бесконтактной» розничной торговли наркотиками синтетического происхождения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по области.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД получили информацию, что в Касимове стали торговать синтетическими наркотиками. По всем признакам в городе начали орудовать злоумышленники, организовавшие сеть по распространению наркотических средств.

Специалисты УНК УМВД России по области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» выявили, что характерную для этого вида криминальной деятельности интернет-активность проявляет 30-летняя жительница города.

В ходе проверки оперативники зафиксировали, как девушка прячет в импровизированный тайник на окраине города небольшой самодельный контейнер. Экспертиза установила, что в этом контейнере содержались синтетические наркотические средства. Злоумышленницу задержали.

При личном досмотре, осмотре автомобиля задержанной и осмотре ее жилища суммарно было обнаружено более 13 граммов сильнодействующего синтетического наркотического средства.

Выяснилось, что в дальнейшем девушка должна была для сбыта в Касимове получить большую партию наркотиков, но оперативники спутали все планы злоумышленников.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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