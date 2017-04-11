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Преподаватель Рязанского медуниверситета заплатит штраф

10:58 / Общество

Рязанский суд признал преподавателя медуниверситета виновным по двум эпизодам получения взяток в значительном размере, и теперь ему придется заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в июне этого года преподаватель медуниверситета, назначенный экзаменатором в летнюю экзаменационную сессию 2016-2017 учебного года, получил взятки от двух студенток в размере 35 тысяч рублей от каждой за выставление положительных оценок по одной из дисциплин без надлежащей проверки их знаний. После получения обвиняемым последней взятки, переданной в служебном кабинете, его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Преступления выявлены благодаря тесному взаимодействию с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по области и УФСБ России по области, на основании материалов оперативно-розыскной деятельности которых возбуждено уголовное дело.

Собранные в ходе расследования доказательства полностью изобличили взяткополучателя, в результате чего он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором Железнодорожного районного суда Рязани с учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на один год. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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