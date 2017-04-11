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Рязанские благотворители передали канцтовары детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

11:00 / Общество

Благотворительный фонд «ПроДетство» передал канцтовары, собранные в ходе акции «Доброе 1 сентября», и рюкзаки, собранные в ходе акции «Trade in», которая проходила в магазинах сети «Канцлер», в Рыбновский комплексно-социальный центр для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Канцтовары и рюкзаки переданы в семьи Рыбновского района. Такая помощь позволяет поддерживать и сохранять детей в кровной семье.

Фонд «ПроДетство» выражает благодарность всем, кто участвовал в акции в сети магазинов «Канцлер».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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