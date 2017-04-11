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В одной из центральных районных больниц Рязанской области поменялось руководство

11:46 / Общество
В одной из центральных районных больниц Рязанской области поменялось руководство

В Спасской ЦРБ – новый главврач. С 1 ноября больницей руководит врач высшей квалификационной категории Игорь Задоя.

«Считаю основной задачей организацию оказания своевременной, доступной, квалифицированной медицинской помощи населению. Совместными усилиями с коллективом больницы, администрацией района, с жителями района, надеюсь достичь хороших результатов в этом направлении», – приводит слова Игоря Задоя сайт Спасского муниципального района.

Справка

Игорь Петрович Задоя окончил Рязанский мединститут им. Павлова в 1990 году. С 1991 года до назначения главврачом Спасской ЦРБ работал в больнице им. Н.А. Семашко в отделении оториноларингологии. Прошел первичную специализацию по онкологии, заведовал операционным блоком оториноларингологического отделения, исполнял обязанности заведующего отделением оториноларингологии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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