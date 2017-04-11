Рязанские коммерческие клиники нарушили антимонопольное законодательство

Управление федеральной антимонопольной службы России по Рязанской области раскрыло картель между медицинскими организациями. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Возбуждено дело по признакам нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключение и реализации картеля, направленного на установление или поддержание цен, скидок, надбавок и наценок, также повышения, снижения или поддержания цен на торгах.

Установлено, что между хозяйствующими субъектами заключались соглашения, направленные на поддержание цен на торгах. Комиссией установлено, что осуществлялся вход на электронную торговую площадку, участники делали не более одного предложения, победителем становился тот участник, который был заранее определен.

По результатам рассмотрения дела комиссией принято решение о признании ООО «ВЕДМЕД Эксперт», ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+», ООО Медицинский центр «МЕДЭКСПРЕСС», ООО «Лекарь» нарушившими Федеральный закон «О защите конкуренции» при заключении и реализации картеля, направленного на поддержание цен на торгах, и выдаче предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия.