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1 декабря состоятся публичные слушания по законопроекту о новом бюджете Рязанской области

12:05 / Общество

Комитет Рязанской областной Думы по бюджету и налогам принял решение о проведении публичных слушаний по проекту закона «О бюджете Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которые состоятся 1 декабря в 11.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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