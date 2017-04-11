Комитет Рязанской областной Думы по бюджету и налогам принял решение о проведении публичных слушаний по проекту закона «О бюджете Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которые состоятся 1 декабря в 11.00.
1 декабря состоятся публичные слушания по законопроекту о новом бюджете Рязанской области
12:05 03.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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