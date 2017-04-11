Профильный комитет облдумы рассмотрел вопрос о проекте нового бюджета Рязанской области

Состоялось заседание комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам. Его провел председатель Михаил Агапкин. Депутаты рассмотрели заключение комитета о соответствии документов и материалов, представленных губернатором к проекту закона «О бюджете Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», требованиям законодательства. Принято решение, что проект, а также представленные к нему документы и материалы соответствуют требованиям Закона «О бюджетном процессе в Рязанской области». Члены комитета рекомендовали председателю областной Думы принять к рассмотрению проект закона «О бюджете Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».