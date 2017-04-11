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В Рязани презентуют сборник документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов

12:10 / Общество

10 ноября исполняется ровно сто лет с того дня, как Священный Собор Православной Российской Церкви принял решение о восстановлении патриаршества. Как сообщает сайт Рязанской епархии, планируется презентация 36-томника документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов.

С презентацией выступит научный руководитель издания, кандидат исторических наук, доцент Александр Игоревич Мраморнов. Мероприятие пройдет в здании областной библиотеки имени Горького по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.52. Начало в 13:30

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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