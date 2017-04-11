В Рязани презентуют сборник документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов

10 ноября исполняется ровно сто лет с того дня, как Священный Собор Православной Российской Церкви принял решение о восстановлении патриаршества. Как сообщает сайт Рязанской епархии, планируется презентация 36-томника документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов.

С презентацией выступит научный руководитель издания, кандидат исторических наук, доцент Александр Игоревич Мраморнов. Мероприятие пройдет в здании областной библиотеки имени Горького по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.52. Начало в 13:30