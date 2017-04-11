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В Рязанском кремле состоится культурно-образовательная акция «Ночь искусств – 2017»

12:26 / Культура

По информации сайта музея, все экспозиции и выставки будут работать бесплатно завтра с 18.00 до 23.00. На этот раз основная тема акции – «Искусство объединяет».

Программа «Ночи искусств» в Рязанском кремле

С 18.00 до 22.30 – для бесплатного посещения открыты:

Дворец Олега– экспозиция «От Руси к России», выставки «Почтовая марка. История в образах», «Рязань мастеровая», «Советские писатели детям о Ленине, Революции и Гражданской войне»;

Певческий корпус– выставка «Узоры земли чувашской»;

Консисторский корпус – экспозиция «Человек и природа», музей-театр «Когда заговорили вещи» - показ видеофильма ко Дню народного единства «Российская история. Смутное время» (бесплатные сеансы в 18.00, 18.30,19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30);

Гостиница Черни – экспозиции «Российское воинство», «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны».

Для посетителей акции работают мастер-классы:

Певческий корпус (1,2 этаж) – «Осенние мотивы» – мастер-классы флористов Учебного центра «Флора» г. Рязани для взрослых и детей 5-12 лет (стоимость 200 руб., предварительная продажа билетов в кассе музея).

Консисторский корпус (2 этаж) – «Осенние акварели» - художественный мастер-класс А.В. Бабич (сеансы в 18.00, 19.00, 20.00; стоимость 90 руб., предварительная продажа билетов в кассе музея).

С 18.30 проводится автобусная экскурсия по ночному городу «По следам революционных событий 1917 г.» (сеансы 18.30, 20.00, 21.30; стоимость 200 руб., предварительная продажа билетов в кассе музея).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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