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В Рязани появился «Пруд серой шейки»

12:36 / Общество
В Рязани появился «Пруд серой шейки»

Об этом информирует сайт администрации города. Идея принадлежит детско-юношескому Центру народных промыслов «Рязанский оберег». Водоем, расположенном по улице Новоселов, получил название «Пруд серой шейки». Знак-указатель с соответствующим названием установлен возле пруда.

Инициатива реализована «Рязанским оберегом» в рамках Года экологии в Российской Федерации и в честь 80-летия Рязанской области. Как отметили в управлении благоустройства администрации города Рязани, «Пруд Серой шейки» получил свое название официально. Уже на протяжении многих лет в водоеме круглый год проживают десятки уток. Рязанцы приходят отдыхать сюда семьями и кормят обитателей пруда.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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