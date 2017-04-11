В Рязани появился «Пруд серой шейки»

Об этом информирует сайт администрации города. Идея принадлежит детско-юношескому Центру народных промыслов «Рязанский оберег». Водоем, расположенном по улице Новоселов, получил название «Пруд серой шейки». Знак-указатель с соответствующим названием установлен возле пруда.

Инициатива реализована «Рязанским оберегом» в рамках Года экологии в Российской Федерации и в честь 80-летия Рязанской области. Как отметили в управлении благоустройства администрации города Рязани, «Пруд Серой шейки» получил свое название официально. Уже на протяжении многих лет в водоеме круглый год проживают десятки уток. Рязанцы приходят отдыхать сюда семьями и кормят обитателей пруда.