Директора рязанской школы-интерната «Вера» Галину Ерошину наградили

Церемония состоялась на II Всероссийском съезде дефектологов

Как сообщает сайт министерства образования области, съезд открылся вчера. В работе съезда принимает участие делегация в составе представителей министерства образования Рязанской области, руководителей и педагогов учреждений, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, РГУ имени С.А. Есенина.

В рамках съезда на площадке московского Международного выставочного центра «Крокус Экспо» состоялось награждение почетных участников съезда памятными знаками «За личный вклад в развитие дефектологии» и «За верность профессии». Памятным знаком «За верность профессии» награждена директор школы-интерната «Вера»», кандидат педагогических наук Галина Ерошина.