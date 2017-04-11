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Рязанцы приняли участие в большом этнографическом диктанте

14:04 / Общество
Автор фото: Людмила Иванова | Рязанцы приняли участие в большом этнографическом диктанте
Фото: Людмила Иванова.

Сегодня по всей России проходит просветительская акция «Большой этнографический диктант». Диктант позволяет оценить уровень общей культуры его участников, понять, насколько они хорошо знают свой регион и страну в целом.

В Рязани одной из трех площадок для проведения этнографического диктанта является Рязанский институт развития образования, который параллельно является координатором этого проекта в регионе. Принять участие в этнографическом диктанте сегодня сюда пришли порядка 70 человек. Это учащиеся старших классов рязанских школ, а также педагоги. В числе участников этнографического диктанта, прошедшего на площадке Рязанского института развития образования, – руководитель этого образовательного учреждения Андрей Кашаев, Почетный гражданин Рязани, директор Дворца молодежи Николай Плетнев, победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2016» Екатерина Смалева.

Задания для этнографического диктанта представляют собой тест, состоящий из 30 вопросов как на федеральные, так и на региональные темы. На выполнение работы отводится 45 минут. Итоги этнографического диктанта будут подведены к Дню Конституции – 12 декабря.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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