В Рыбном Рязанской области увековечили память железнодорожников, трудившихся в годы войны в тылу

Мемориальную доску торжественно открыли на фасаде здания билетных касс железнодорожной станции Рыбное. На доске позолоченными буквами написаны слова «В годы Великой Отечественной войны по инициативе коллектива депо «Рязань-1» на средства, собранные жителями города Рязани, было построено и отправлено на фронт несколько бронепоездов. Низкий поклон героям-железнодорожникам и боевым экипажам бронепоездов».

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие заместитель главы администрации Рыбновского района Надежда Анисимова, глава администрации Рыбновского городского поселения Михаил Панфилов, президент регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству!» Александр Мирзоян, бывший начальник депо Рыбное, Почетный железнодорожник Юрий Григорьевич Акинин, жители города, учащиеся местных школ, воины 34-й отдельной железнодорожной бригады.

Выступавшие на церемонии открытия рассказали о том, что осенью 1941 года Ленинская железная дорога стала одним из основных направлений по переброске войск к Москве для борьбы с фашистами. Работать приходилось под постоянными бомбежками в 15 – 18 километрах от линии фронта. Начальник станции Николай Колобов сумел организовать работу так, что составы переформировывались за 15 минут при норме 40-50 минут. Станция Рыбное отправляла до 60 поездов в сутки. В 1943 году за самоотверженный труд Николаю Романовичу Колобову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1944 году Государственный комитет обороны СССР наградил Рыбновский район переходящим Красным знаменем и передал его на вечное хранение. Такой высокой чести были удостоены всего 15 районов Советского Союза.

Сейчас Рыбновский район борется за право присвоения ему почетного звания «Рубеж воинской доблести».