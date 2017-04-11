Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Днем народного единства

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник, ставший неотъемлемой частью истории новой России, является ярким символом беззаветной преданности Отечеству. Он напоминает о героических страницах великого прошлого нашего государства, когда благодаря единению всех народов и сословий была одержана победа над иноземными захватчиками и положен конец внутренним раздорам.

Сегодня верность многовековым традициям патриотизма, чувство ответственности за судьбу Отечества остается объединяющей силой, которая укрепляет его мощь и величие.

Вместе со всей страной жители Рязанской области вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие России. В регионе сохраняются хорошие темпы промышленного и сельскохозяйственного производства, растет инвестиционная привлекательность, происходят позитивные изменения в социальной сфере.

Уверен, что и в дальнейшем сообща мы продолжим активную работу на благо родного края и всей России!

Желаю всем здоровья, благополучия мира, добра, успехов в реализации намеченных планов!»