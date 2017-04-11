Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов поздравил жителей округа с Днем народного единства

В поздравлении, в частности, говорится: «Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником, который знаменует любовь к Отечеству, патриотизм и преданность родной земле. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Каждый народ имеет самобытную культуру и традиции, сохраняет их на протяжении более чем 1000-летней истории государства. Именно такое многообразие делает Россию уникальной, позволяет ей достигать мирового триумфа и признания в науке, искусстве, литературе, проявлять сплоченность в момент угрозы для защиты национальных интересов. Такое поистине народное единство – это неоспоримая ценность и основа существования и развития нашей страны. И сегодня, продолжая объединяться на основе общих духовно-нравственных ценностей, мы будем и впредь достойно отвечать на вызовы времени, сохраняя целостность и независимость Отчества. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!».