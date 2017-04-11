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В понедельник, 6 ноября, на центральных улицах Рязани временно перекроют движение

14:54 / Актуально

Об этом сообщается на сайте горадминистрации. Движение перекроют 6 ноября с 11.00 от Вокзальной улицы до площади Ленина. В связи с этим движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

- троллейбусы маршрутов №№1, 8, 9, 10, 16, 17 следуют со стороны Московского района до торгового дома «Барс» и обратно;

- троллейбусы маршрутов №№5в и 5н от ООТ «ул. Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной пл. и обратно;

- троллейбусы маршрута №2 от ООТ «Октябрьский городок» следуют по ул. Островского, ул. Стройкова, ул. Гагарина до ООТ «завод САМ», затем по своему маршруту до Депо №3 и обратно;

- троллейбусы маршрута №3 следуют от ООТ «Городская больница №11» до ЦПКиО (через улицы Есенина, Новая), от ООТ «Городская больница №11» до пл. Свободы (укороченный);

- троллейбусы маршрута №6 следуют по маршруту №12.

После открытия движения на пл. Победы и открытия движения в сторону Горрощи по ул. Дзержинского:

- троллейбусы маршрутов №№1, 16 следуют до ООТ «Памятник Ф.Полетаеву»;

- троллейбусы маршрута №10, следуют по улицам Дзержинского, Гагарина, Есенина до Театральной пл.;

- троллейбусы маршрута №8 следуют по ул. Дзержинского, ул. Есенина, Новой ул.;

- троллейбусы маршрута №5н следуют от ООТ «ул. Строителей» по своему маршруту на разворот до Театральной пл., затем по улицам Есенина, Гагарина, Дзержинского до пл. Победы, затем по своему маршруту до ООТ «ул. Строителей»;

- троллейбусы маршрута №5в следуют по кольцу от ООТ «ул. Строителей» - ул. Дзержинского - ООТ «ул. Строителей».

На этом участке будет приостановлено движение следующих маршрутов городского пассажирского транспорта:

- автобусных маршрутов №№1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 99.

Автобусы маршрутов №№17, 43, 48, 98 при движении в прямом и обратном направлении на участке между ООТ «Магазин «Фаворит» и ООТ «Памятник И.П. Павлову» следуют по ул. Каширина, Семинарской ул., ул. Ленина.

Автобусы маршрута №2 при движении со стороны Богородского кладбища после ООТ «Музучилище» следуют по улицам Высоковольтной, Весенней, Чкалова, Вокзальной до конечной остановки «ст. Рязань-2», в обратном направлении – по ул. Вокзальной, ул. Чкалова, ул. Весенней, ул. Шевченко, далее – по своему маршруту.

Автобусы маршрутов №№50, 70, 71, 80, 82, 95 на участке между ООТ «ТД «Барс» и ООТ «Музучилище»:

- при движении со стороны Московского шоссе следуют по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Шевченко, на остальных участках по своим маршрутам;

- при движении в сторону Московского шоссе следуют по Высоковольтной ул., Весенней ул., ул. Чкалова, Вокзальной ул., на остальных участках – по своим маршрутам.

С 11.00 на проезжей части проезда Завражнова будет закрыто движение транспорта на участке от пересечения с улицей МОГЭС до пересечения с Первомайским проспектом. Открыто движение будет поэтапно по ходу окончания прохождения колонны участников публичного мероприятия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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