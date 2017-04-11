лизинг
08:05 МСК
Суббота
04 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
100

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем народного единства

15:18 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник – дань уважения к историческому прошлому, памяти национальных героев, традиционным ценностям. События 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов, стали началом выхода страны из периода междоусобиц и становления сильного независимого государства. Сплоченность, взаимопомощь, согласие, любовь к Отечеству – основа духовного единения многонационального российского народа, которое на протяжении веков помогало нам преодолевать испытания, одерживать победы и идти вперёд.

Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины, благополучие родного края напрямую зависит от каждого из нас, от добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции. Убежден, что вместе, сообща, мы создадим все необходимые условия для динамичного развития и процветания России.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов и достижений во всех начинаниях! Счастья, добра и мира!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов поздравил жителей округа с Днем народного единства

Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Днем народного единства

Профильный комитет облдумы рассмотрел вопрос о проекте нового бюджета Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Стали известны подробности трагического ДТП, произошедшего сегодня в Рязанской области
18:01
Рязанские студенты побывали на премьере фильма, снятого газетой «Рязанские ведомости»
17:58
Фотохудожник Ашот Григорян открыл в Рязани персональную выставку
17:56
Рязанцам расскажут все об имущественном налоге
17:56
Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с рязанскими зоозащитниками
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы