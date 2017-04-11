Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем народного единства

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник – дань уважения к историческому прошлому, памяти национальных героев, традиционным ценностям. События 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов, стали началом выхода страны из периода междоусобиц и становления сильного независимого государства. Сплоченность, взаимопомощь, согласие, любовь к Отечеству – основа духовного единения многонационального российского народа, которое на протяжении веков помогало нам преодолевать испытания, одерживать победы и идти вперёд.

Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины, благополучие родного края напрямую зависит от каждого из нас, от добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции. Убежден, что вместе, сообща, мы создадим все необходимые условия для динамичного развития и процветания России.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов и достижений во всех начинаниях! Счастья, добра и мира!»