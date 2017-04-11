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В Рыбном Рязанской области торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Виктору Мирошниченко

15:21 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рыбном Рязанской области торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Виктору Мирошниченко
Фото: Вячеслав Астафьев.

Имя единственного Героя Советского Союза – железнодорожника увековечили на территории войсковой части №98531 (путевой батальон 34-й отдельной железнодорожной бригады).

Во время Великой Отечественной войны он служил в 76-м отдельном железнодорожном батальоне. В октябре 1941 года сержанту Мирошниченко была поставлена задача – на одном из участков фронта как можно дольше задержать противника, а потом взорвать мост. Во время ожесточенного боя бойцы пулеметного расчета погибли. Мирошниченко остался один. Он был ранен, но продолжал вести огонь по наступающему врагу. Ценой собственной жизни сержант, взорвав мост, ликвидировал переправу на пути наступающих фашистских войск.

Нынешним летом, в год 100-летия со дня рождения Виктора Мирошниченко, на месте его гибели в Брянской области открыли памятник Герою. Средства на памятник из личных сбережений собрали офицеры воинских частей со всей страны. Начальник Главного управления железнодорожных войск России Олег Косенков выступил с инициативой – увековечить имя Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко в воинских частях.

Орловщина – родина командира войсковой части №98531 Владимира Воронова. Там проживает его брат Юрий Хвостишков и работает там директором детской школы искусств. В свободное от работы время Юрий Васильевич увлекается скульптурой. Не каждый директор школы искусств – скульптор, однако по просьбе брата Юрий изготовил бронзовый бюст Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко. Бюст установили на кирпичном постаменте и сегодня торжественно открыли, а 15 ноября будут отмечать 100-летие героя-железнодорожника.

По словам командира части Владимира Воронова, в Дни открытых дверей к памятнику будут приходить рязанские школьники, учащиеся колледжей, студенты. О подвиге железнодорожника Виктора Мирошниченко узнает молодежь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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