Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем народного единства

В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие рязанцы! От имени депутатов Рязанской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября мы вспоминаем события 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержали победу и освободили Москву от польских захватчиков.

Судьба неоднократно испытывала нашу страну, но мы доказали: наша сила в единстве! Уверен, только все вместе, сообща, мы добьемся успехов во всех начинаниях на благо нашей великой страны, нашего родного края, нашего любимого города!

От всего сердца желаю здоровья, удачи, мира и благополучия вам и вашим близким!»