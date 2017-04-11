лизинг
08:07 МСК
Суббота
04 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
97

Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем народного единства

15:33 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие рязанцы! От имени депутатов Рязанской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября мы вспоминаем события 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержали победу и освободили Москву от польских захватчиков.

Судьба неоднократно испытывала нашу страну, но мы доказали: наша сила в единстве! Уверен, только все вместе, сообща, мы добьемся успехов во всех начинаниях на благо нашей великой страны, нашего родного края, нашего любимого города!

От всего сердца желаю здоровья, удачи, мира и благополучия вам и вашим близким!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем народного единства

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов поздравил жителей округа с Днем народного единства

Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Днем народного единства

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Стали известны подробности трагического ДТП, произошедшего сегодня в Рязанской области
18:01
Рязанские студенты побывали на премьере фильма, снятого газетой «Рязанские ведомости»
17:58
Фотохудожник Ашот Григорян открыл в Рязани персональную выставку
17:56
Рязанцам расскажут все об имущественном налоге
17:56
Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с рязанскими зоозащитниками
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы