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По улицам Рязани проехал «Читающий троллейбус»

15:42 / Культура
Автор фото: Вероника Шелякина | По улицам Рязани проехал «Читающий троллейбус»
Фото: Вероника Шелякина.

К Дню народного единства областная библиотека имени Горького, РГУ имени С.Есенина и областной Совет молодых библиотекарей при поддержке нескольких региональных министерств провели акцию «Читающий троллейбус». На несколько часов троллейбус 5 маршрута превратился в музыкально-поэтическую площадку. Студенты, школьники, молодые актеры театра «Переход», представители национальных общественных объединений рассказывали пассажирам о фольклоре, культуре и традициях своего народа. Звучали отрывки из народных эпосов, сказок, стихотворений. Для всех желающих работал «Свободный микрофон».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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