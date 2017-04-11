По улицам Рязани проехал «Читающий троллейбус»

К Дню народного единства областная библиотека имени Горького, РГУ имени С.Есенина и областной Совет молодых библиотекарей при поддержке нескольких региональных министерств провели акцию «Читающий троллейбус». На несколько часов троллейбус 5 маршрута превратился в музыкально-поэтическую площадку. Студенты, школьники, молодые актеры театра «Переход», представители национальных общественных объединений рассказывали пассажирам о фольклоре, культуре и традициях своего народа. Звучали отрывки из народных эпосов, сказок, стихотворений. Для всех желающих работал «Свободный микрофон».