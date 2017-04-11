Медбригады Рязанского медуниверситета поедут в Михайловский и Захаровский районы

Медбригады Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова 15 ноября будут проводить прием пациентов в ФАПах села Смена Захаровского района и поселка Заря Михайловского района. Об этом сообщает портал UZRF.ru со ссылкой на начальника отдела по воспитательной работе вуза Владимир Васильев.

Планируется, что в каждый район будет направлено по пять человек. В Захаровский поедут невролог, эндокринолог, кардиолог, ревматолог и терапевт, а в Михайловский – эндокринолог, невролог, гинеколог, офтальмолог и кардиолог.

Выбор специалистов для выездных приемов проводится по предварительной договоренности с главврачами районных ЦРБ.