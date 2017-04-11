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В Рязани начали работать курсы финансовой грамотности для пенсионеров

16:12 / Общество

Об этом сообщается на сайте отделения Пенсионного фонда РФ по области. Финансовая грамотность стала одним направлением в работе бесплатных курсов «Университета третьего возраста» – проекта, который реализует региональное отделение Союза пенсионеров России и Отделение Пенсионного фонда РФ по области с участием других организаций в качестве партнёров.

Первое занятие состоялось на базе Отделения «Сбербанка России», предоставившего площадку для обучения. Представители ПАО «Сбербанк» и «Союза пенсионеров» рассказали об основных принципах финансовой грамотности и безопасности. Сотрудники пенсионного фонда рассказали об актуальных вопросах пенсионного обеспечения, в частности, о проведенных и запланированных индексациях, особенностях выплат работающим пенсионерам.

Пока набрана первая, пилотная, группа из 30 человек, а запись желающих посещать занятия (как, к примеру, на компьютерные курсы) начнется, когда уже открытые курсы будут достаточно апробированы, наработана база вопросов, интересных для людей пожилого возраста.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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