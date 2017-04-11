лизинг
08:06 МСК
Суббота
04 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
102

Хоккейный клуб «Рязань» отправился на выездное турне

16:20 / Спорт

3 ноября ХК «Рязань» сыграет в Усть-Каменогорске с «Торпедо», 5 ноября – в Караганде с «Сарыаркой», 7 ноября встретится в Кургане с «Зауральем» и, наконец, 9 ноября проведут матч в Тюмени с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Рязань».

С собой в поездку тренерский штаб клуба взял 22 игроков. Это вратари Сергей Денисов и Александр Черепенин, защитники Артем Седунов, Роман Дубинин, Платон Прохоров, Кирилл Маслов, Сергей Гончаров, Артем Лесников, Алексей Шестопалов, Никита Церенок, нападающие Александр Репьях, Игорь Бондырев, Павел Кудрявцев, Владимир Карпов, Сергей Леснухин, Вячеслав Ипатов, Андрей Рукин, Дмитрий Воробьев, Александр Лебедев, Михаил Милехин, Василий Назряев, Иван Иванов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Рязань-ВДВ» впервые стала «серебряным» призером чемпионата России

Стимул здоровья и красоты

Золотая пятерка

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Стали известны подробности трагического ДТП, произошедшего сегодня в Рязанской области
18:01
Рязанские студенты побывали на премьере фильма, снятого газетой «Рязанские ведомости»
17:58
Фотохудожник Ашот Григорян открыл в Рязани персональную выставку
17:56
Рязанцам расскажут все об имущественном налоге
17:56
Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с рязанскими зоозащитниками
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы