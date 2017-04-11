Хоккейный клуб «Рязань» отправился на выездное турне

3 ноября ХК «Рязань» сыграет в Усть-Каменогорске с «Торпедо», 5 ноября – в Караганде с «Сарыаркой», 7 ноября встретится в Кургане с «Зауральем» и, наконец, 9 ноября проведут матч в Тюмени с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Рязань».

С собой в поездку тренерский штаб клуба взял 22 игроков. Это вратари Сергей Денисов и Александр Черепенин, защитники Артем Седунов, Роман Дубинин, Платон Прохоров, Кирилл Маслов, Сергей Гончаров, Артем Лесников, Алексей Шестопалов, Никита Церенок, нападающие Александр Репьях, Игорь Бондырев, Павел Кудрявцев, Владимир Карпов, Сергей Леснухин, Вячеслав Ипатов, Андрей Рукин, Дмитрий Воробьев, Александр Лебедев, Михаил Милехин, Василий Назряев, Иван Иванов.