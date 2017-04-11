Рязанцев приглашают послушать ретро-шлягеры

Организаторы информируют, что открытие фестиваля и начало прослушивания намечено на 12.00. Концертная программа гостей фестиваля и награждение победителей состоится в 15.00.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.
Организаторы информируют, что открытие фестиваля и начало прослушивания намечено на 12.00. Концертная программа гостей фестиваля и награждение победителей состоится в 15.00.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.
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