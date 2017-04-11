Рязанцев приглашают послушать ретро-шлягеры

12 ноября во дворце культуры «Приокский» состоится фестиваль-конкурс песни «Ретро-шлягер».

Организаторы информируют, что открытие фестиваля и начало прослушивания намечено на 12.00. Концертная программа гостей фестиваля и награждение победителей состоится в 15.00.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.