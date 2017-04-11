лизинг
08:05 МСК
Суббота
04 / 11 / 2017
Выпуск № 192 (5479)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
106

Рязанцев приглашают послушать ретро-шлягеры

16:25 / Культура
12 ноября во дворце культуры «Приокский» состоится фестиваль-конкурс песни «Ретро-шлягер».

Организаторы информируют, что открытие фестиваля и начало прослушивания намечено на 12.00. Концертная программа гостей фестиваля и награждение победителей состоится в 15.00.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

По улицам Рязани проехал «Читающий троллейбус»

В Рязанском кремле состоится культурно-образовательная акция «Ночь искусств – 2017»

«Фотодом» имени Е. Каширина представляет

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:05
Стали известны подробности трагического ДТП, произошедшего сегодня в Рязанской области
18:01
Рязанские студенты побывали на премьере фильма, снятого газетой «Рязанские ведомости»
17:58
Фотохудожник Ашот Григорян открыл в Рязани персональную выставку
17:56
Рязанцам расскажут все об имущественном налоге
17:56
Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с рязанскими зоозащитниками
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы