Рязанцы приняли участие в работе съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований

В Москве состоялся съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований и общее собрание Общенациональной Ассоциации ТОС по вопросам совершенствования законодательства о местном самоуправлении и вовлечению граждан в решение вопросов на местах. В разговоре приняли участие эксперты, законодатели, представители муниципалитетов и активисты ТОС.

Как информирует сайт администрации Рязани, в работе съезда и общем собрании приняли участие председатели комитетов ТОС Рязани и специалисты отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации города.

На съезде, в частности, речь шла о поддержке ТОСов, придании им статуса социально ориентированных организаций. Обсуждались и изменения, которые необходимо внести в законодательство о местном самоуправлении, программы благоустройства городов и поселений, формирования комфортной современной среды проживания.

Рязанская делегация предложила внести изменения в разрабатываемый законопроект о выделении ТОС в качестве особой организационно-правовой формы некоммерческих организаций. Предложения направлены на облегчение процедуры регистрации ТОС в качестве юридического лица. Активисты ТОС Рязани обсудили с делегациями из Калуги, Челябинска, Екатеринбурга, Ульяновска, Иваново и других городов партнерские федеральные и региональные проекты.