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На выставке мастерицы михайловского кружева в Рязани представлено более 200 работ

16:55 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | На выставке мастерицы михайловского кружева в Рязани представлено более 200 работ
Фото: Татьяна Клемешева.

Кружевница, вышивальщица Татьяна Винокурова представила лучшие творения прежних лет и совершенно новые изделия. Экспозиция «Краса рукотворная» открылась в областном научно-методическом центре народного творчества. Всего в витринах и на манекенах можно увидеть более двухсот работ Татьяны Николаевны.

Выставка стала девятнадцатой в региональном цикле «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области». Татьяна Винокурова подготовила многочисленные узорчатые кружевные изделия: воротнички, салфетки и скатерти, шляпки, шали, жилеты. Каждую такую работу она создает на коклюшках. Татьяна Николаевна вышивает картины крестиком, гладью и бисером. Тематика работ – пейзажи, животные, фольклорные и религиозные мотивы. Директор Центра Елена Шаповская поздравила мастерицу с открытием выставки и вручила ей памятный диплом и подарок.

Татьяна Винокурова – уроженка Мурманска, выпускница курсов кружевоплетения. Изучала вязание, вышивку, кройку и шитье, моделирование одежды и другие дисциплины. С 2003 года живет в селе Подвязье Рязанского района, а с 2005 года руководит кружком декоративно-прикладного творчества «Плетенка» в Подвязьевском доме культуры. Активно участвует в выставках в Рязани, Рязанской области и Москве. Увидеть работы Татьяны Николаевны можно будет до 30 ноября включительно. Выставка открыта ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 17.00, вход бесплатный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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