Рязанцы смогут увидеть уникальные картины в технике «петельчатый шов»

Мастерица декоративно-прикладного искусства из Александро-Невского района Зинаида Трифонова работает над авторскими сюжетами. Тематика ее картин – пейзажи и натюрморты. Выставка «Тепло моей души», открывшаяся в областном научно-методическом центре народного творчества, входит в региональный цикл «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области».

Зинаида Егоровна создает картины нитками в технике «петельчатый шов». Карандашные рисунки вышивальщица расчерчивает на квадраты и затем заполняет ткани нитями. Подобные работы она делает более 27 лет, за это время изготовила свыше 150 сюжетов. Ее картины выставлялись в Рязани и Рязанской области, а также в Твери. Увидеть вышивку Зинаиды Трифоновой в областном научно-методическом центре народного творчества можно будет до 30 ноября по будням с 10.00 до 17.00. Вход на выставку бесплатный.