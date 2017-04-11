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Рязанцы смогут увидеть уникальные картины в технике «петельчатый шов»

17:16 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Рязанцы смогут увидеть уникальные картины в технике «петельчатый шов»
Фото: Татьяна Клемешева.

Мастерица декоративно-прикладного искусства из Александро-Невского района Зинаида Трифонова работает над авторскими сюжетами. Тематика ее картин – пейзажи и натюрморты. Выставка «Тепло моей души», открывшаяся в областном научно-методическом центре народного творчества, входит в региональный цикл «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области».

Зинаида Егоровна создает картины нитками в технике «петельчатый шов». Карандашные рисунки вышивальщица расчерчивает на квадраты и затем заполняет ткани нитями. Подобные работы она делает более 27 лет, за это время изготовила свыше 150 сюжетов. Ее картины выставлялись в Рязани и Рязанской области, а также в Твери. Увидеть вышивку Зинаиды Трифоновой в областном научно-методическом центре народного творчества можно будет до 30 ноября по будням с 10.00 до 17.00. Вход на выставку бесплатный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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