В одном из рязанских супермаркетов провели дегустацию молочной продукции Вакинского агрокомплекса

Инициатором акции стало министерство экономического развития и торговли региона. Молоко и кисломолочные продукты под брендом «Эковакино» уже давно стоят на полках многих рязанских магазинов, и список торговых сетей, которые «приглашают» их на свои полки, постоянно увеличивается. По поручению губернатора Николая Любимова в регионе ведется планомерная работа по налаживанию взаимодействия предприятий торговли и рязанских товаропроизводителей. В текущем году проведено уже пять полномасштабных закупочных сессий с участием представителей десятков рязанских фирм, которые смогли подписать выгодные контракты с сетевиками на сбыт своей продукции. Рязанский потребитель также уверенно голосует рублем за продукты, произведенные на нашей земле, поскольку они качественные и свежие.