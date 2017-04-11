Инициатором акции стало министерство экономического развития и торговли региона. Молоко и кисломолочные продукты под брендом «Эковакино» уже давно стоят на полках многих рязанских магазинов, и список торговых сетей, которые «приглашают» их на свои полки, постоянно увеличивается. По поручению губернатора Николая Любимова в регионе ведется планомерная работа по налаживанию взаимодействия предприятий торговли и рязанских товаропроизводителей. В текущем году проведено уже пять полномасштабных закупочных сессий с участием представителей десятков рязанских фирм, которые смогли подписать выгодные контракты с сетевиками на сбыт своей продукции. Рязанский потребитель также уверенно голосует рублем за продукты, произведенные на нашей земле, поскольку они качественные и свежие.
В одном из рязанских супермаркетов провели дегустацию молочной продукции Вакинского агрокомплекса
17:17 03.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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