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Рязанские участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказали о своих впечатлениях от пребывания в Сочи

17:52 / Общество
Автор фото: Елена Серебрякова | Рязанские участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказали о своих впечатлениях от пребывания в Сочи
Фото: Елена Серебрякова.

Молодежь встретилась с депутатами Госдумы Еленой Митиной и Андреем Красовым и рассказала, что им больше всего запомнилось в рамках этого мирового события.

– Наш фестиваль начался еще в поезде, когда мы стали активно знакомиться друг с другом, – отметил участник Алексей Агузаров. – А в целом фестиваль – это сообщество талантливых, молодых и активных людей со всего мира! На многих мероприятиях меня переполняли патриотизм и гордость за нашу страну. Все в едином порыве общались, танцевали или пели, и все это было на искренних эмоциях.

Многие участники отметили, что их поразили церемонии открытия и закрытия фестиваля, которые представляли собой яркое шоу с глубоким смыслом. Было отмечено разнообразие образовательной и развлекательной программы, большое количество встреч с известными людьми из разных сфер деятельности, оригинальные выставки регионов. И, конечно же, главное – это общение с молодежью из других стран.

– Очень многие участники приехали в Россию впервые, – рассказала Ирина Ситник. – Они говорили мне, что представляли нашу страну холодной, что по улицам ходят медведи, а наши люди суровы. И они были искренне удивлены, увидев у нас море, горы, добрых и открытых россиян… Теперь многие хотят снова вернуться в Россию!

Молодые рязанцы отметили и встречу с Президентом Владимиром Путиным. Он посетил церемонию открытия, шоу «Россия», а также пообщался за «круглым столом» с самыми активными представителями всех делегаций.

– Атмосфера дружбы, радости, взаимной поддержки царила на протяжении всего фестиваля. Особенно хочется отметить работу волонтеров, – подчеркнул Иван Грибанов. – Они всегда, в любую погоду, были на позитиве и были готовы помочь! Надеюсь, что именно такое впечатление доброты и открытости останется для всех иностранных гостей от пребывания в России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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