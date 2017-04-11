Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с рязанскими зоозащитниками

Встреча прошла в Рязанской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. Депутат Госдумы Елена Митина обсудила с инициативной группой зоозащитников и представителями организации «Лучшие друзья» законопроект об ответственном отношении к животным.

Парламентарий напомнила, что первое чтение он прошел еще в 2010 году и с тех пор были подготовили для внесения около 300 поправок. Присутствующие внесли ряд предложений, которые, по их мнению, необходимо отразить в законопроекте. При этом подход к решению проблемам должен быть комплексным.

Прозвучали, в частности, предложения запретить передвижные цирки, сделать открытие приютов для животных обязанностью регионов, а не правом, как зафиксировано в текущей редакции закона. Участники встречи сошлись во мнении о том, что необходим контроль как надзорных органов, так и общественности за теми организациями, которые содержат животных для получения прибыли.

Отдельной темой обсуждения стал проект о введении налога на животных или обязательной платной регистрации. Зоозащитники считают, что это спровоцирует появление на улицах еще большего количества бездомных животных и процветание их подпольного содержания и разведения.

В завершение встречи участники единодушно высказались, что принятие закона позволит решить многие проблемы бережного отношения к животным и ответственности перед ними.