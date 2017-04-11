Рязанцам расскажут все об имущественном налоге

Межрайонная ИФНС России № 3 по Рязанской области приглашает налогоплательщиков посетить 10 ноября в 15.30 бесплатный семинар. На нем будет идти речь об имущественном налоге, уплачиваемом физическими лицами, порядке его исчисления и сроках уплаты. Расскажут и о том, как пользоваться Интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

По сообщению сайта ФНС по Рязанской области, семинар состоится по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а (бизнес-центр «Атрон капитал»). Справочную информацию можно получить по телефону: +7 (4912) 45-88-82.

С графиком семинаров, запланированных к проведению Межрайонными ИФНС России по Рязанской области, можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков». При этом налогоплательщики имеют возможность заранее сформулировать интересующие вопросы по теме семинара и направить их по адресу электронной почты УФНС России по Рязанской области: ufnspr@mail.ru.