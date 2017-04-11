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Фотохудожник Ашот Григорян открыл в Рязани персональную выставку

17:58 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Фотохудожник Ашот Григорян открыл в Рязани персональную выставку
Фото: Татьяна Клемешева.

Член Союза журналистов России, фотограф, фотокорреспондент районной газеты «Скопинский вестник» Ашот Григорян представил свои новые работы в областном научно-методическом центре народного творчества. Выставка «Ожидание» открылась при поддержке регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» и областной общественной организации «Армянское духовно-культурное общество «Луйс»».

Председатель фонда и общественной организации Александр Мирзоян поздравил Ашота Рубеновича с важным событием. «Прекрасно, что эта выставка открывается в канун больших праздников – Дня воинской славы России, Дня народного единства и празднования Казанской иконы Божьей Матери», – отметил Александр Арестович. В свою очередь, Ашот Григорян поблагодарил всех гостей выставки: «Я точно знаю, что все мы едины, потому что одинаково хотим жить мирно и быть счастливыми!» Свои пожелания мастеру фотографии передали его дети и директор Центра Елена Шаповская, которая вручила Григоряну диплом и подарок.

Ашот Григорян – уроженец Армении. Более 30 лет живет и работает в Скопине. С 2000 года у фотографа состоялись семь персональных выставок. В новую экспозицию «Ожидание», наряду с привычными черно-белыми снимками фотохудожника, впервые вошли цветные снимки. Выставка стала частью регионального цикла «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области». Наряду с ней в Центре открыты выставки работ вышивальщицы Зинаиды Трифоновой (Александро-Невский район) и кружевницы Татьяны Винокуровой (Рязанский район). Областной научно-методический центр народного творчества приглашает увидеть эти произведения до 30 ноября. Вход открыт бесплатно по будням с 10.00 до 17.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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