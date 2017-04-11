Рязанские студенты побывали на премьере фильма, снятого газетой «Рязанские ведомости»

Фильм «Песня позвала в дорогу», снятый по заказу Рязанского отделения Российского военно-исторического общества, рассказывает о военных композиторах, уроженцах рязанского края – Василии Агапкине, Анатолии Новикове и Александре Александрове. На премьерном показе в агротехнологическом университете и Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета присутствовал Герой России, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов. Один из авторов фильма Димитрий Соколов рассказал, как возникла идея снять кино о песенном туристическом маршруте области, какие встречи ожидали авторов Д.Соколова и В.Астафьева в ходе съемок. Накануне Дня народного единства речь зашла о том, что сплачивает нацию. Студенты вспоминали своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Многие молодые люди хорошо знают свою родословную и, оказалось, что почти треть присутствовавших принимает участие в ежегодной акции «Бессмертный полк». Депутат Госдумы Андрей Красов пожелал студентам больше интересоваться историей и поздравил творческую группу «Рязанских ведомостей» с удачной работой, которая может пробудить интерес молодежи к многообразному песенному наследию рязанского края, к творчеству великих военных композиторов, чьи мелодии знает вся страна.