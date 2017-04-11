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Стали известны подробности трагического ДТП, произошедшего сегодня в Рязанской области

18:05 / Происшествия

По уточненной информации сайта УМВД по Рязанской области, сегодня в 13.00 на 259-м километре федеральной автодороги М-5 - «Урал», которая проходит по территории Спасского района, произошло столкновение пяти автомобилей. Один из водителей погиб.

По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Мазда CХ-5», двигаясь со стороны Москвы в направлении Челябинска, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением и совершила касательное столкновение с автомобилями «Дэу Нексиа» и «Форд». После чего автомобиль «Мазда CХ-5» совершил столкновение с автомобилем «Киа». Затем с «Киа» столкнулся автомобиль «Фольксваген», двигавшийся за ним.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Двое его несовершеннолетних детей с травмами доставлены в больницу. Водитель и пассажир «Мазды» госпитализированы.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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