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Руководителя одного из сельхозпредприятий Рязанской области обвиняют в налоговом преступлении

18:05 / Происшествия

По информации следственного комитета РФ по области, Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из сельхозпредприятий региона. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в течение 2016 года, в связи с неисполнением обязанности по уплате налогов и сборов, у одного из сельхозпредприятий Михайловского района возникла задолженность по уплате налогов в бюджет в размере более 7 млн. рублей. Достоверно зная о наличии увеличивающейся задолженности, а также начатой налоговыми органами процедуре принудительного взыскания, руководитель данной организации осуществлял расчеты с кредиторами без зачисления денежных средств на расчетные счета возглавляемой им организации, путем перечисления денежных средств напрямую контрагентам, а также путем заключения соглашений о зачете взаимных требований. Всего с июня по декабрь 2016 года от принудительного взыскания им сокрыты денежные средства на общую сумму более 9 млн. рублей.

Следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую факт совершения обвиняемым налогового преступления. В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, полностью возмещен обвиняемым.

После утверждения прокурором Михайловского района обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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