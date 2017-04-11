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Префект Октябрьского района города Рязани поздравил Ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

18:05 / Общество
Префект Октябрьского района города Рязани поздравил Ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

Как сообщает сайт администрации города, сегодня, 3 ноября, исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны Валерию Ивановичу Ушакову. Сюбилеем его поздравили префект Октябрьского района города Рязани Александр Селиванов, заместитель начальника отдела по работе с общественными проектами Наталья Шалдаева, представители ассоциации молодых предпринимателей, члены районной ветеранской организации. Они пожелали юбиляру крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и вручили памятные подарки.

Валерий Иванович является активным членом Совета ветеранов Октябрьского района. Несмотря на возраст, постоянно занимается патриотической работой с молодежью, участвует во многих общественных проектах, реализуемых совместно со структурными подразделениями городской администрации на территории района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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