Префект Октябрьского района города Рязани поздравил Ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

Как сообщает сайт администрации города, сегодня, 3 ноября, исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны Валерию Ивановичу Ушакову. Сюбилеем его поздравили префект Октябрьского района города Рязани Александр Селиванов, заместитель начальника отдела по работе с общественными проектами Наталья Шалдаева, представители ассоциации молодых предпринимателей, члены районной ветеранской организации. Они пожелали юбиляру крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и вручили памятные подарки.

Валерий Иванович является активным членом Совета ветеранов Октябрьского района. Несмотря на возраст, постоянно занимается патриотической работой с молодежью, участвует во многих общественных проектах, реализуемых совместно со структурными подразделениями городской администрации на территории района.