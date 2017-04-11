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В г. Михайлове Рязанской области благоустроен сквер

18:11 / Общество

Торжество в честь открытия центрального сквера, благоустроенного в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», состоялось в г. Михайлове сегодня.

В празднике приняли участие министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов, депутаты областной Думы, руководители города и района, представители общественных организаций, многочисленные местные жители.

Сквер на площади Ленина г. Михайлова реконструирован по инициативе горожан-активистов. Стоимость благоустройства общественной территории превышает 1,7 млн. рублей. За счет этих средств дорожно-тропиночная сеть выложена тротуарной плиткой, проведено озеленение, установлены скамейки и урны, декоративные парковые фонари. В работе принимали участие местные жители.

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в г. Михайлове отремонтировано пять дворов на улицах: Мира, Зеленая, Новая, 50 лет ВЛКСМ, Элеваторная. Общая стоимость работ составила около 3,5 млн. рублей.

С открытием благоустроенного сквера жителей Михайлова поздравил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. Он подчеркнул, что реализации программы по формированию комфортной среды большое значение придает губернатор Николай Любимов. «Глава региона высоко ценит активность людей, которые выдвигают перспективные инициативы по благоустройству территорий муниципальных образований. Задача местной власти – оказывать всемерную поддержку в их реализации», – сказал Андрей Горелов.

В ходе праздника прозвучали стихи и песни, посвященные Михайловской земле. Завершился праздник большим концертом в честь Дня народного единства.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 ноября 2017 года
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