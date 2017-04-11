Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

Заседание комиссии по региональному развитию в РФ провел сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В работе приняли участие губернатор Николай Любимов, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, руководители федеральных министерств, члены Совета Федерации, главы субъектов РФ, представители общественных организаций.

На заседании, которое состоялось в Москве, в Доме Правительства РФ, рассматривались вопросы, касающиеся дополнительных мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2018 году и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Речь также шла о механизмах реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам – такое предложение внес Президент РФ Владимир Путин 22 сентября на заседании Президиума Госсовета.

Участники заседания обсудили методику оценки эффективности налоговых льгот, возможности предоставления грантов из федерального бюджета субъектам РФ, достигших лучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2017 году, а также критерии перераспределения между бюджетами регионов прироста налога на прибыль организаций.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что предполагается постепенный переход на новый формат межбюджетных отношений, что позволит более объективно и справедливо распределять федеральные ресурсы между регионами. При этом будут учитываться налоговый потенциал, модельный бюджет и нормированные расходы субъектов РФ. В 2018 году общая сумма дотаций составит 100,4 млрд. рублей. По словам заместителя председателя правительства РФ, при распределении дотаций и реструктуризации долгов регионов особое внимание будет уделяться развитию инвестиционного потенциала и выполнению обязательств по повышению заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.

Комментируя итоги заседания комиссии, губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость обсуждавшихся вопросов. «По предварительным данным, в следующем году эффект от решения Президента РФ В.В. Путина о реструктуризации бюджетных кредитов для регионов составит более 4,5 млрд. рублей. Это поможет направить средства на социальные нужды и ряд инвестиционных объектов», – сказал Николай Любимов. По его словам, Рязанская область не вошла в число регионов – получателей грантов за улучшение налогового потенциала, поскольку учитывались результаты работы в 2015-2016 годах. Общая сумма, выделенная на поощрение, составляет 20 млрд. рублей, которые распределяются между сорока регионами. «Есть над чем работать. Надеюсь, что это приоритетное направление у нас поправится уже по итогам 2017 года и по итогам следующих лет», – отметил глава региона. Он пояснил, что точный размер федеральных ассигнований, которые будут выделены Рязанской области, станет известен в конце ноября, после принятия проекта федерального бюджета во втором чтении.

Источник: сайт правительства Рязанской области