Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров: «Проекты создания в Рязанской области важных социальных объектов прорабатываются в федеральных ведомствах»

Об этом председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил сегодня по итогам заседания комиссии по региональному развитию в РФ.

В беседе с журналистами парламентарий отметил, что для регионов важна финансовая определенность. Зависимость региональных бюджетов от федерального – общеизвестна. Но очень важно, чтобы, формируя свой бюджет, область знала, на какую поддержку может рассчитывать. «Хочу обратить внимание, что наша совместная с губернатором и правительством Рязанской области работа дала хорошие результаты: федеральная поддержка возрастает. Дотации на выравнивание бюджета составят 3 млрд. 468 млн. рублей. Кто-то скажет, что в прошлом году было на 74 млн. рублей больше, и будут правы. Но только они не учитывают того, что дополнительно регион получает еще более полумиллиарда рублей на решение вопросов, связанных с зарплатой сотрудников бюджетной сферы», – подчеркнул Андрей Макаров.

Говоря о реструктуризации региональных кредитов, которая по предложению Президента РФ Владимира Путина начнется в 2018 году, глава бюджетного Комитета Госдумы отметил, что фактически подготовка к процессу уже ведется. «Это беспрецедентная поддержка как для Рязанского региона, так и для других, потому что только в 2018 году субъекты РФ выигрывают почти 240 млрд. рублей. Плюс к этому, решение главы государства об оказании дополнительной поддержки тем регионам, которые находятся в самой тяжелой ситуации. Хорошо, что Рязанская область не попадает в этот список», – сказал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ. Он напомнил, что Рязанская область стала лидером, получив награду за лучшее управление региональными финансами.

«Следует очень тщательно подойти к формированию бюджета области, максимально используя возможности, которые предоставляет федеральный бюджет для того, чтобы обеспечить экономический рост», – подчеркнул Андрей Макаров, добавив, что нужен ряд решений, которые простимулируют активность бизнеса и улучшат инвестиционный климат. По его словам, компенсировать недостаток денежных средств следует работой над структурными изменениями, которые будут поддерживать инвестиционную привлекательность области.

Завершая общение с журналистами, глава бюджетного Комитета Госдумы РФ отметил: «Для жителей Рязанской области будет сюрприз. Мы с губернатором договорились о нескольких очень важных социальных объектах, которые самостоятельно сложно построить. Эти проекты мы сейчас прорабатываем во всех федеральных ведомствах. Надеюсь, что через две недели мы порадуем жителей региона».

Источник: сайт правительства Рязанской области