В честь Дня народного единства рязанские дартсмены провели турнир

Соревнования состоялись в Secret room (улица Пушкина, 26) 6 ноября

В состязании приняли участие сильнейшие рязанские дартсмены во главе с четвертьфиналистом отборочного турнира Евро-азиатской дартс-корпорации чемпионата мира PDC-2017, выпускником аспирантуры РГАТУ Александром Петрухиным.

В квалификации в игре «Большой раунд» тройка сильнейших выглядела так:

1. Петрухин Александр – 920 очков

2. Гришин Виктор – 723 очка

3. Киреев Владимир – 663 очка.

Парный турнир в «501» выиграл дуэт в составе Александра Петрухина и десятиклассницы школы № 64 Светланы Комаровой.

До финала личного турнира в «501» дошли Александр Петрухин и работник «Автоимпорта» Владимир Киреев. Победил Петрухин – 3:1.

Участники турнира тепло поздравили врача-методиста Центра медицинской профилактики, кандидата медицинских наук Алексея Никитина с его первыми 180 очками и вручили ему памятный постер.

Фото Александра Кащеева