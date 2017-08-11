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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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В честь Дня народного единства рязанские дартсмены провели турнир

09:00 / Спорт
Соревнования состоялись в Secret room (улица Пушкина, 26) 6 ноября
В честь Дня народного единства рязанские дартсмены провели турнир

В состязании приняли участие сильнейшие рязанские дартсмены во главе с четвертьфиналистом отборочного турнира Евро-азиатской дартс-корпорации чемпионата мира PDC-2017, выпускником аспирантуры РГАТУ Александром Петрухиным.

В квалификации в игре «Большой раунд» тройка сильнейших выглядела так:

1. Петрухин Александр – 920 очков

2. Гришин Виктор – 723 очка

3. Киреев Владимир – 663 очка.

Парный турнир в «501» выиграл дуэт в составе Александра Петрухина и десятиклассницы школы № 64 Светланы Комаровой.

До финала личного турнира в «501» дошли Александр Петрухин и работник «Автоимпорта» Владимир Киреев. Победил Петрухин – 3:1.

Участники турнира тепло поздравили врача-методиста Центра медицинской профилактики, кандидата медицинских наук Алексея Никитина с его первыми 180 очками и вручили ему памятный постер.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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