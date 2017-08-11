Гимнасты центра России соревновались в рязанском манеже «Юность»

В XVI Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Спорт против наркотиков», которые прошли 4-5 ноября, приняли участие спортсмены из Белгородской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Рязанской областей

В женской части турнира победителями в многоборье стали по программе мастеров спорта: среди женщин – Луковникова Валентина (Рязань), среди юниорок – Антонова Ирина (Котовск, Тамбовская область); по программе кандидатов в мастера – Кузнецова Юлия (Рязань); по программе I разряда – Телкова Софья (Новомосковск, Тульская область); по программе II разряда – Рапшина Дарья (Новомосковск); по программе III разряда: среди гимнасток 2008 года рождения – Козлова Юлия (Лебедянь, Липецкая область), среди гимнасток 2009 года рождения и моложе – Соболева Арина; по программе I юношеского разряда – Истомина Карина (Рязань). Среди представителей сильного пола в многоборье победили: по программе кандидатов в мастера – Гуркин Максим (Рязань); по программе I разряда – Клевцов Илья (Лебедянь, Липецкая область); по программе II разряда – Мильгунов Иван (Лебедянь); по программе III разряда – Тетерев Артём (Скопин); по программе I юношеского разряда – Макаров Владимир (Рязань). Награды победителям и призёрам турнира вручила почётный гость соревнований, член сборной команды России по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио в командном первенстве Ангелина Мельникова. Фото Александра Кащеева

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