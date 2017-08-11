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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Гимнасты центра России соревновались в рязанском манеже «Юность»

09:09 / Спорт
В XVI Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Спорт против наркотиков», которые прошли 4-5 ноября, приняли участие спортсмены из Белгородской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Рязанской областей
Гимнасты центра России соревновались в рязанском манеже «Юность»

В женской части турнира победителями в многоборье стали

по программе мастеров спорта:

среди женщин – Луковникова Валентина (Рязань),

среди юниорок – Антонова Ирина (Котовск, Тамбовская область);

по программе кандидатов в мастера – Кузнецова Юлия (Рязань);

по программе I разряда – Телкова Софья (Новомосковск, Тульская область);

по программе II разряда – Рапшина Дарья (Новомосковск);

по программе III разряда:

среди гимнасток 2008 года рождения – Козлова Юлия (Лебедянь, Липецкая область),

среди гимнасток 2009 года рождения и моложе – Соболева Арина;

по программе I юношеского разряда – Истомина Карина (Рязань).

Среди представителей сильного пола в многоборье победили:

по программе кандидатов в мастера – Гуркин Максим (Рязань);

по программе I разряда – Клевцов Илья (Лебедянь, Липецкая область);

по программе II разряда – Мильгунов Иван (Лебедянь);

по программе III разряда – Тетерев Артём (Скопин);

по программе I юношеского разряда – Макаров Владимир (Рязань).

Награды победителям и призёрам турнира вручила почётный гость соревнований, член сборной команды России по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио в командном первенстве Ангелина Мельникова.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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