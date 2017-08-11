Гимнасты центра России соревновались в рязанском манеже «Юность»

В женской части турнира победителями в многоборье стали
по программе мастеров спорта:
среди женщин – Луковникова Валентина (Рязань),
среди юниорок – Антонова Ирина (Котовск, Тамбовская область);
по программе кандидатов в мастера – Кузнецова Юлия (Рязань);
по программе I разряда – Телкова Софья (Новомосковск, Тульская область);
по программе II разряда – Рапшина Дарья (Новомосковск);
по программе III разряда:
среди гимнасток 2008 года рождения – Козлова Юлия (Лебедянь, Липецкая область),
среди гимнасток 2009 года рождения и моложе – Соболева Арина;
по программе I юношеского разряда – Истомина Карина (Рязань).
Среди представителей сильного пола в многоборье победили:
по программе кандидатов в мастера – Гуркин Максим (Рязань);
по программе I разряда – Клевцов Илья (Лебедянь, Липецкая область);
по программе II разряда – Мильгунов Иван (Лебедянь);
по программе III разряда – Тетерев Артём (Скопин);
по программе I юношеского разряда – Макаров Владимир (Рязань).
Награды победителям и призёрам турнира вручила почётный гость соревнований, член сборной команды России по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио в командном первенстве Ангелина Мельникова.
Фото Александра Кащеева